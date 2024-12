Lanazione.it - Pattarello-Ogunseye-Guccione vanno all’assalto dell’Entella

È la partita della verità. Dopo la bella vittoria in coppa a Perugia che ha parzialmente riscattato la brutta figura in campionato di cinque giorni prima, ora l’Arezzo deve dimostrare di essere sceso dall’altalena e che il ritiro imposto dalla società per serrare i ranghi ha dato, e sta ancora dando, i frutti sperati. Serve continuità di prestazioni e, di conseguenza, anche di risultati, venuti a mancare nelle ultime settimane di campionato. L’avversaria è uno delle più ostiche del girone, ma può dare motivazioni e vibrazioni positive agli amaranto un po’ come accaduto contro il Pescara capolista due settimane fa. C’è infatti la Virtus Entella seconda a pari merito con la Ternana sulla strada del Cavallino: imbattuta in trasferta, viene da dieci risultati utili consecutivi e, con appena nove reti al passivo, ha la miglior difesa del girone insieme proprio agli umbri.