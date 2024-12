Amica.it - Oro, verde e rosso: le unghie si tingono a festa

È arrivato quel periodo dell’anno. Con il Natale alle porte, anche lesie oro, come da tradizione. Una volta fatto l’albero e le decorazioni, non c’è niente come una manicure natalizia per entrare davvero nello spirito delle feste. GUARDA LE FOTOCura: 10 prodotti essenziali per una manicure sempre in ordine Lenatalizie da tradizione:e oroSu Instagram e TikTok fioccano i tutorial per realizzare le Glass nails, effetto vetro, come le palline che addobbano l’albero.smeraldo e agrifoglio, nel pieno del trend Brat natalizio. E poi sullescintillano i riflessi dei bicchieri di vino, in tutte le sfaccettature dele del bordeaux. L’oro non può mancare a Natale.