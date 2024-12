Justcalcio.com - Ogni partita importante per Glasner poiché il Palace visita i compagni in difficoltà Ipswich

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Il boss del Crystal, Oliver, ha rifiutato di definire l’incontro della sua squadra con iinTown in Premier League martedì come una retrocessione da sei punti.sono in parità con nove punti con un record identico di una vittoria e sei pareggi in 13 partite mentre si dirigono verso lo scontro a Portman Road.Tuttavia,ha affermato cheha la stessa importanza.“Non penso che sia unada sei punti, ma è unasingola”, ha dettoprima della. Il, al 17esimo posto, non vince da quattro partite e affronta una squadra dell’, che ha battuto il Tottenham 2-1 e ha tenuto il Manchester United sull’1-1 il mese scorso.