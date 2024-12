Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti, padre prosciolto: "Ora vorrei riabbracciare mia figlia"

Conta uno per uno i giorni di lontananza forzata dalladi 10 anni: "Se escludo due veloci incontri, siamo ormai a quota 900". Alla fine del suo secondo matrimonio si sono aggiunti pesanti strascichi legali: la sua ex ha infatti sporto denuncia per presuntidurati vent’anni, e anche la loropiù grande lo ha fatto. Non solo: "Per 8 mesi ho dovuto dormire in macchina", racconta lui sciogliendosi in lacrime. Di recente il gup Silvia Guareschi lo ha: un sollievo, ma l’uomo soffre di non poterlapiù piccola. Ad assisterlo nella sua complessa vicenda – un processo penale più un procedimento civile tuttora in corso – è l’avvocato Pina Di Credico (foto). Lui, un imprenditore edile oggi 66enne, si sposò una prima volta ed ebbe due figli. Poi conobbe una ragazza straniera che lavorava in locali notturni, se ne innamorò e decise di lasciare la moglie.