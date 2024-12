Butac.it - La truffa dei negozi che chiudono

Ce ne siamo occupati più volte in passato, ma i post sponsorizzati dedicati a fantomatiche attività che stanno chiudendo e pertanto svendono le loro merci non smette di colpire.Negli ultimi giorni ci è stato segnalato il caso di “Firenzevestiti” o “Pelletteria firenze” (sic) che scrive:Con grande gratitudine vi informiamo che io e mia sorella stiamo per iniziare un nuovo capitolo della nostra vita. Dopo anni di passione e dedizione nel creare collezioni speciali, abbiamo deciso che è arrivato il momento di chiudere il nostro amatoo. Anche se è una decisione difficile, siamo entusiaste per quello che ci riserva il futuro!Un messaggio emozionale che punta a catturare la fiducia degli utenti, evocando un senso di autenticità e urgenza.Ma un’analisi più approfondita rivela dettagli sospetti:Il dominio del sito è stato registrato ad agosto 2024, una data decisamente troppo recente per una “storica attività”.