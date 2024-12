Lettera43.it - La Procura della Figc apre un’indagine su Rocchi e Orsato per evasione fiscale

Gianlucae Daniele, il designatore degli arbitri e uno degli ex fischietti più famosi degli ultimi anni, rischierebbero di essere coinvolti in un’inchiesta sportiva aperta dalla, che ora indaga sulle evasioni fiscali. Tutto è partito da un esposto che iltore Ugo Taucer ha ricevuto lo scorso 20 novembre. Come riportato da Repubblica, che cita anche un precedente articolo sul tema e sugli accertamentiGuardia di Finanza su alcuni arbitri, proprio da quel documento è partita la nuova indagine.L’esposto richiama il Codice di giustizia sportivaPer l’esposto l’ha violato i principi di lealtà, correttezza e probità del Codice di giustizia sportiva, evidenziati all’articolo 4. E inoltre viene citato anche il 42 del regolamento Aia, secondo cui gli arbitri devono «improntare il loro comportamento», anche fuori dal campo, sui principi di «lealtà, trasparenza, rettitudine ecomune morale, a difesacredibilità ed immagine dell’Aia».