Joe Biden grazia il figlio Hunter Trump furioso | E allora gli assalitori del 6 gennaio?

Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha concesso una “piena e incondizionata” al, suscitando polemiche e riaccendendo il dibattito sull’interferenza politica nel sistema giudiziario. La decisione, annunciata il 1° dicembre, segna una svolta significativa per l’amministrazione uscente, alimentando le critiche dell’opposizione guidata da Donald.Il contesto giudiziarioera al centro di due processi federali. Nel Delaware, era stato giudicato colpevole per possesso illegale di arma da fuoco e falsa dichiarazione all’FBI. In California, doveva affrontare accuse di frode finanziaria. Le condanne combinate avrebbero potuto comportare una pena superiore ai vent’anni di reclusione.Il presidente, tuttavia, ha descritto le accuse come una persecuzione politica mirata non solo a colpire il, ma anche a danneggiare la sua stessa immagine.