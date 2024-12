Iran Toomaj Salehi torna libero | chi è il rapper che fa paura al regime di Ali Khamenei

Leggi su Open.online

Iliano. È stato rilasciato ieri, domenica 1° dicembre, dopo aver scontato oltre un anno di carcere nella prigione di Isfahan per «propaganda contro il governo». 735 giorni di «crudele, ingiusta e ingiustificata prigionia», scrive nel post Instagram, che conferma la scarcerazione. Simbolo delle proteste contro la dittatura religiosa degli Ayatollah inera stato condannato a morte con l’accusa di «diffusione della corruzione sulla terra, incitamento alla sedizione, riunione, cospirazione, propaganda contro il sistema, incitamento alla rivolta» ad aprile di quest’anno. Per il tribunale di Isfahan la sua voce doveva essere silenziata. La condanna aveva scatenato l’indignazione di molte organizzazioni per i diritti umani. Oltre 100 tra artisti e personalità dello spettacolo e della cultura – anche italiani (Eugenio in via di Gioia e Willie Peyote con il brano Farò Più Rumore Del Ratatata) – ne avevano chiesto la liberazione.