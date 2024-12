Cityrumors.it - In Belgio è rivoluzione del sesso: pensioni e indennità di maternità per le sex workers

Dopo avere depenalizzato il lavoro sessuale due anni fa, Bruxelles ha riconosciuto la parità di trattamento lavorativo, coperture assicurative e previdenziali, anche per i lavoratori e le lavoratrici sessualiTra leggenda e realtà, viene considerato il “mestiere più antico del mondo”, Oggi sono le sex, un tempo erano le meretrici, universalmente sono le prostitute. Con questo termine si fa riferimento a coloro che offrono prestazioni sessuali in cambio di un corrispettivo in denaro.Indeldiper le sex– CItyrumiorsIlgioca d’anticipo e approva una riforma epocale che equipara i lavoratori sessuali, quindi per tutti quelli che lavorano con il proprio corpo, con tutti gli altri mestieri con una nuova legge in favore del diritto alla pensione e allaappena approvata all’unanimità dal Parlamento locale di Bruxelles.