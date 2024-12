Ilgiorno.it - Il ritorno delle manifatture: "Puntiamo sull’artigianato. Risorsa per le periferie"

di Andrea Gianni Laboratori dove si fabbricano speciali chitarre in alluminio, ceramiche di design e pelletterie. Scarpe fatte su misura e libri rilegati a mano, eccellenze della manifattura e dell’artigianato nascoste nei quartieri, che attraverso la spinta dell’e-commerce portano i prodotti "made in Milano" in giro per il mondo. Imprese che hanno resistito alla pandemia e all’esplosione del costomaterie prime, fanno fronte ogni giorno a problemi come gli affitti in aumento e la difficoltà nel trovare e formare manodopera. "Manifattura e artigianato sono parte dell’identità della città e oggi a Milano ci sono moltissime realtà artigianali e produttive di grande interesse, magari nascoste o poco note, sia sul versante della tradizione che dell’innovazione, ma anche della sostenibilità ambientale", spiega l’assessora allo Sviluppo economico del Comune di Milano Alessia Cappello.