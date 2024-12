Gamberorosso.it - Il bar di quartiere di Livorno dove è nato il primo cocktail italiano

Leggi su Gamberorosso.it

Rum, caffè, limone e spezie. Ingredienti che a prima vista non sembrano avere molto in comune ma che, in un piccolo bar di, sembra si siano uniti per un rito secolare: quello del ponce. Bevanda alcolica che affonda le sue radici nella tradizione marinara del porto toscano, il ponce è oggi un simbolo di convivialità e, soprattutto, un’icona culturale della cittadina di porto toscana. Il suo luogo di culto è il bar Civili,ancora oggi viene servito seguendo un preciso rituale.Il legame con i marinai inglesi e la nascita del ponceLe origini del ponce risalgono al XVIII secolo, quandoera un porto di grande rilievo commerciale e crocevia di culture. Tra i frequentatori più assidui della città vi erano i marinai inglesi, che portarono con sé una bevanda tipica della loro tradizione: il punch.