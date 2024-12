Giornalettismo.com - I dettagli dell’accordo tra Gedi e OpenAI

Fino a qualche ora fa, ben poco si sapeva– siglato lo scorso 24 settembre – traper quel che riguarda i contenuti realizzati da alcune delle testate giornalistiche del gruppo editoriale “messi a disposizione” del chatbot ChetGPT e del motore di ricerca sviluppato (sempre basandosi sull’intelligenza artificiale) dall’azienda di Sam Altman. C’era, infatti, solamente l’annuncio e le dichiarazioni di rito delle parti in causa. Oggi, invece, qualche altroo è venuto fuori ed è stato – di fatto – ufficializzato dal Garante Privacy che nel suo avviso formale all’editore ha indicato quelle che sono state individuate come “criticità”. LEGGI ANCHE > Il Garante Privacy vuole bloccare l’accordo? Scorrendo lungo il provvedimento inviato ain merito all’accordo con, per esempio, oggi siamo a conoscenza di quali testate online del gruppo editoriale fanno parte i questa intesa: La Repubblica La Stampa La Provincia Pavese La Sentinella Limes HuffingtoPost FormulaPassion MyMovies AlFemminile Dunque, parliamo delle principali testate telematiche che fanno parte del Gruppoe non solamente – ma era evidente fin dall’inizio – dei due principali quotidiani La Repubblica e La Stampa.