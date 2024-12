Sport.quotidiano.net - Hockey Amatori: Thiene la rivale

Con un tuffo nel passato, quello degli anni in cui l’pista modenese era il secondo sport in città, è stato presentato ad un folto pubblico di appassionati e campioni del passato, il libro di Paolo Virdi ’Gli azzurri dell’- l’epopea di una nazionale a rotelle’, la storia della nazionale che per quasi trent’anni aveva a Modena la base di preparazione di tutti gli eventi internazionali, in pratica la Coverciano dell’su pista. Dal ricordo di Aldo Baraldi, e di altri campioni gialloblù, agli aneddoti ed i ricordi di due stelle del passato come Mauro Malagoli, che ha mostrato la sua maglia azzurra dei Mondiali di S.Paolo del 1966, e come Puccio Moncalieri, sono state quasi due ore di una bella storia, che Virdi racconta con sincera passione. Per l’giocato, sarà l’l’avversaria dell’Modena nella semifinale di Coppa Italia, in programma a febbraio dopo il girone d’andata: nell’inline gli Scomed Bomporto regolano con un tranquillo 3-1 il Ferrara.