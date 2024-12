Dilei.it - Guillermo Mariotto, cosa fa nella vita oltre Ballando con le Stelle

Se diciamocon le, uno dei primi nomi che viene in mente è sicuramente quello di. Giudice iconico del programma di Milly Carlucci, il suo stile inconfondibile e i suoi giudizi, spesso taglienti e provocatori, lo hanno reso una vera star del piccolo schermo.Manon è solo televisione: dietro la poltrona da giudice c’è una personalità sfaccettata che porta avanti una carriera brillante nel mondo della moda e non solo., unamodaa numeri, palette e commenti frizzanti, una buona fetta delladiè composta dal suo incredibile lavoro come stilista. Nato a Caracas, in Venezuela, e trasferitosi a Roma,ha iniziato la sua carrieramoda avvicinandosi a grandi nomi del settore. Dal 1988 collabora con la maison Gattinoni, un pilastro dell’alta moda italiana.