Liberoquotidiano.it - **Governo: Fdi non lascia campo libero al Mit, tempi stretti per sostituto Bignami**

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Un 'uno-due' rapido e apparentemente indolore: Tommaso Foti ministro e Galeazzo Bignami subito pronto a subentrare al suo posto, ricoprendo, già da domani se l'assemblea di Fdi filerà liscia, la complessa casella di capogruppo dalla Camera. Mandone un'altra vacante: quella da viceministro ai Trasporti e alle infrastrutture, un ruolo di peso nel dicastero guidato da Matteo Salvini. Salgono dunque a tre i posti da sottosegretari rimasti vacanti: uno all'università, dopo il passo indietro di Augusta Montaruli del febbraio 2023, e quello alla cultura di Vittorio Sgarbi, sempre a febbraio ma di questo anno. Se le due caselle, sempre in quota Fdi, restano ancor oggi vacanti, si prevedonopiù, e di parecchio, per quella del Mit che Bignami si appresta are.