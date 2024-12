Panorama.it - Georgia divisa: proteste di piazza e crisi istituzionale infiammano il Paese

Neanche due mesi dopo il voto parlamentare del 26 ottobre lapare sull’orlo di una. Con un conflitto politico aperto fra la Presidente della repubblica Salome Zourabichvili e il governo guidato da Irakli Kobakhidze. Il tutto condito dadiche si fanno di giorno in giorno più violente. Ma cosa sta succedendo in? Riavvolgiamo il nastro.Le elezioni parlamentari di ottobre hanno visto trionfare con il 53,93% dei voti il partito di governo Sognono, guidato in parlamento dall’attuale Primo ministro Kobakhidze e fuori da esso dal miliardario Bidzina Ivanishvili. Il partito è uno dei pochi nel panorama politicono non apertamente europeista e filo-atlantista. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina laha mandato aiuti umanitari a Kiev, ma si è rifiutata di inviare aiuti militari o di imporre sanzioni economiche alla Russia.