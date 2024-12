Ilrestodelcarlino.it - Furti in serie nelle abitazioni, i carabinieri ‘blindano’ il paese

Dopo iin abitazione che si sono registrati nei giorni scorsi in varie parti del territorio, ihanno svolto un massiccio servizio di controllo con miliari in uniforme e in abiti civili. I recentissimi episodi hanno dunque provocato l’immediata reazione dell’Arma argentana che – dopo aver immediatamente avviato le indagini – nel tardo pomeriggio di sabato, con i rinforzi provenienti da tutta la compagnia dportuense, hanno letteralmente ‘blindato’ l’accesso al centro di Argenta, predisponendo serrati controlli in zona e lungo le principali vie di transito. Posti di controllo fissi, verifiche sui veicoli in movimento, vigilanza delle aree residenziali, il tutto con il supporto di militari in abiti civili, organizzati in un complesso dispositivo finalizzato a reprimere – e, soprattutto, a prevenire – icase degli argentani, reati che, più di altri, minano la percezione di sicurezza dei cittadini.