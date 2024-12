Lettera43.it - Francia, il Rassemblement National è pronto a votare la sfiducia al governo Barnier

Ilfrancese di minoranza guidato dal primo ministro Michelrischia di essereto dall’estrema destra dopo appena due mesi dalla sua entrata in carica. Lunedì mattina, Jordan Bardella, leader del, ha annunciato che «salvo un miracolo dell’ultimo minuto» il partito voterà lache la sinistra potrebbe porre questo pomeriggio sul delicatissimo bilancio sulla sicurezza sociale. Bardella ha definito il piano un «bilancio di punizione» che minerebbe il potere d’acquisto dei cittadini. Nonostante concessioni recenti, come il ritiro di una tassa sull’elettricità, il Rn ritiene insufficiente l’apertura del. «Abbiamo poche speranze di cambiamenti dal primo ministro», ha aggiunto Bardella.Michel(Getty Images).Cosa prevede il piano sulla sicurezza sociale contestato dal RnLunedì l’Assemblea nazionale voterà il bilancio sulla sicurezza sociale per il 2025, un test cruciale per il primo ministro Michel