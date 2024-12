Anteprima24.it - Estorsione e maltrattamenti alla madre: 30enne arrestato

Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata dell’1 dicembre 2024 la Polizia di Stato ha tratto in arresto un trentenne di Benevento gravemente indiziato del reato diin famiglia ednei confronti dellaconvivente.L’arresto è scaturito a seguito della richiesta di soccorso al “113” da parte della donna, rifugiatasi a casa dell’anzianaa seguito dell’ennesima richiesta estorsiva da parte del figlio. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori della Squadra Volante, i quali hanno assunto le prime informazioni ddonna in stato di forte shock emotivo.Proprio in tali frangenti, tuttavia, è giunta sull’utenza della persona offesa un’ulteriore telefonata da parte del figlio, il quale pretendeva del denaro dminacciando gravi conseguenze in caso di diniego.