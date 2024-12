Donnaup.it - Esiste un condimento che è un vero toccasana per l’intestino: sapete qual è?

È il re di tutte le tavole del Bel paese: uncheda prima dell’Unità di Italia. Le sue radici affondano in terra campana. Nel lontano 1773 un ricettario pubblicato a Napoli da Vincenzo Corrado presenta ben 13 ricette a base di. salsa di pomodoro ovviamente! La usiamo in ogni modo possibile perché regala un sapore inconfondibile ad ogni pietanza: dai primi ai secondi, ai contorni, questo sugo è davinsuperabile. E le sue mirabolanti sorprese non si limitano al piano culinario, ma hanno riscontri anche sul nostro benessere. Secondo una recente ricerca scientifica, infatti, rappresenta une proprioper, grazie alla sua capacità di accrescere il numero dei batteri ‘buoni’ come il Lactobacillus reuteri. Attenzione però, bisogna creare le condizioni ottimali perché le sue proprietà si attivino efficacemente.