"Dove è andato davvero". Fuga di Mariotto da Ballando con le stelle, comunicato stampa e altre voci

Un imprevisto ha sconvolto la semifinale dicon le, quando, nel corso della puntata, Guillermoha improvvisamente lasciato lo studio dopo l’esibizione di Amanda Lear come “ballerina per una notte”. Il gesto ha lasciato senza parole il pubblico, i concorrenti e gli altri giurati, con Selvaggia Lucarelli che ha cercato invano di fermarlo. La sua partenza ha subito scatenato reazioni sui social,molti si sono chiesti il motivo dell’assenza improvvisa del giudice.A suscitare ulteriore sorpresa e delusione è stato il comportamento di Milly Carlucci, che, pur trovandosi al centro della scena, non ha fornito alcuna spiegazione sul gesto di. Questo ha alimentato il malcontento tra il pubblico, che ha criticato la conduttrice per il silenzio in un momento tanto delicato.