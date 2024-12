Lanazione.it - Donald Trump torna alla Casa Bianca: gli USA sono pronti a favorire i carburanti fossili

Con il ritorno di, il panorama del settore automobilistico americano potrebbe cambiare drasticamente. Il secondo mandato del 47° Presidente promette un’inversione di rotta rispetto alle politiche green di Joe Biden, puntando su protezionismo, rilancio dell’industria nazionale e un approccio decisamente minore verso la transizione energetica. Uno dei nodi centrali è l’Inflation Reduction Act (IRA), la legge varata dall’amministrazione Biden per incentivare la mobilità elettrica. Il pacchetto prevedeva un credito fiscale di 7.500 dollari per l’acquisto di auto elettriche.ha più volte criticato questi incentivi, sostenendo che favoriscano produttori stranieri, soprattutto cinesi, penalizzando l’industria americana. Si prospetta quindi un ridimensionamento dell’IRA, se non una sua abolizione.