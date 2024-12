Iodonna.it - Dal tenero abbraccio alla nonna di Francesca Michielin all'esplosione di gioia dei Coma_Cose. Come hanno reagito i cantanti all'annuncio di Carlo Conti?

Leggi su Iodonna.it

Il Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo già a dicembre, conche ha annunciato i 30 artisti in gara durante il TG1 delle 13:30 di domenica 1 dicembre. Un colpo di scena che ha lasciato il pubblico a bocca aperta: isaranno ben trenta, dieci in più rispetto alle voci iniziali. «Almeno altri dieci avrebbero meritato di stare in gara» ha dichiarato il conduttore, facendo subito capire che l’edizione di quest’anno sarà una delle più attese di sempre. L’evento si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025 e già sui social è partita la giostra delle reazioni. Sanremo 2025: i 30Big, chi sono guarda le foto Sanremo 2025, le reazioni deiall’dei loro nomiOgni artista ha scelto il suo modo per reagirenotizia.