Game-experience.it - Crash Team Racing Nitro-Fueled è in arrivo su Xbox Game Pass, annuncia Microsoft

ed Activision hannoto cheè pronto a fare il suo ingresso all’interno di: il publisher americano ha rivelato che il giocoverrà aggiunto alla line-up del servizio nella giornata del 4 Dicembre 2024.Appena poche ore dopo il leak che potrebbe aver anticipato l’diBandicoot It’s About Time su, il servizio in abbonamento diè pronto ad accogliere ufficialmente l’iconico videogioco di corse pubblicato da Activision e sviluppato da Beenox.Precisiamo cheè il remake del classicouscito nel 1999 per PlayStation, arricchito però da contenuti aggiuntivi provenienti daKart eTag. Il gioco è stato rilasciato il 21 giugno 2019 su PlayStation 4,One e Nintendo Switch.