Carceri Ciambriello | La politica si sta ‘preoccupando’ dei minori senza ‘occuparsene'

Tempo di lettura: 2 minutiIl 4 dicembre 2024, a partire dalle ore 10.00 si terrà il seminario sul tema dei“male fuori” organizzato dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, prof. Samuele, e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), presso la Sala Multimediale del Consiglio Regionale della Campania isola F13 Centro Direzionale. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero e del Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati Francesco Zaccaria, il garante Samuelepresiederà la sessione di lavori che verterà sul disagio, devianza e microcriminalitàle in Campania.Al seminario interverranno: la Procuratrice della Repubblica per i Minorenni di Napoli Patrizia Imparato, il Direttore del Centro per la Giustiziale della Campania, Nicola Palmiero, il Presidente della Commissione Permanente delle Politiche sociali- Consiglio Regionale delle Campania- Bruna Fiola, la dott.