Inter-news.it - Bove, buone notizie! Gli ultimi aggiornamenti. Presto nuovi esami

Leggi su Inter-news.it

, centrocampista della Fiorentina ieri, durante la sfida contro l’Inter, si è accasciato al suolo privo di sensi. Questa mattina arrivanosul suo stato di salute.GLI– Arrivanoriguardo le condizioni di salute di Edoardo, centrocampista della Fiorentina che ieri, durante la sfida contro l’Inter, si è accasciato a terra privo di sensi. Come riportato pochi minuti fa da Sky Sport,questa mattina è stato estubato. Attualmente è sveglio e lucido, attesi in giornata. Sensazioni dunque positive dopo il grande spavento di ieri pomeriggio., il bollettino medico di ieri seraIL BOLLETTINO MEDICO DI IERI – Questo, intanto, il bollettino medico che la Fiorentina e l’Ospedale Careggi avevano rilasciato nella serata di ieri: “ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva.