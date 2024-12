Oasport.it - Basket, i migliori italiani della nona giornata di Serie A: Veronesi sorprende ancora, Baldasso e Mascolo decisivi

di massimadi pallacanestro in archivio, con Trento che continua la sua corsa da imbattuta mentre Milano e Bologna cadono in contemporanea. Chi sono idi questo weekend? Vediamoli insieme., IDIAGiovanni: colpo internoDinamo Sassari, che supera la Pallacanestro Trieste per 98-86 e conquista la terza vittoriapropria stagione. E così come due settimane fa, torna protagonista il ventiseienne ex Piacenza e tornato in massimaa distanza di sei anni: altra partenza in quintetto e serata da sogno dall’arco dei 6,75, firmando il career high inA a 24 punti e 6/11 da tre punti. Due indizi non fanno una prova, ma coach Markovic gli dà sempre più fiducia.Matteo Librizzi: l’arrivo di Keifer Sykes gli ha fatto perdere il posto in quintetto con la Openjobmetis Varese, ma continua ad essere un giocatore che piò spostare anche dalla panchina con un buon utilizzo.