Bando domina in mezzo al campo. Bene Alagna, Tremolada dà qualità

Livieri 6,5. Blocca in sicurezza un paio di occasioni nel primo tempo in particolare quella su colpo di testa ravvicinato di Giorico. Incolpevole sul colpo di testa di Varela che si infila in rete6,5. Devia in angolo una conclusione a botta sicura di Diakite e poi subisce il fallo da rigore che Corazza sciupa. In crescita. Tavcar 4. Una follia il suo colpo di mano da palleggiatore del volley in area di rigore con cui regala il penalty alla Torres. In confusione totale esce a metà primo tempo. (Dal 24’pt Menna 6. Riesce a chiudere gli spazi con buona concentrazione). Gagliolo 6,5. Più sicuro e determinato del solito riesce a dare una certa serenità e continuità alla fase difensiva. Cozzoli 6. Intraprendente e determinato, sbaglia qualche facile appoggio ma non rinuncia mai a dare il suo apporto anche in fase offensiva.