"Aspettando Santa Lucia", tre giorni di eventi in Borgo Pignolo

Bergamo. L’Associazionedel Tasso eorganizza, sulla scorta delle precedenti edizioni pre pandemia avute luogo nel, l’edizione 2024 della manifestazione “”, ai fini della promozione socio-educativa, civile e culturale del quartiere.L’Associazione aderisce alla Rete del quartiere sin dalla sua nascita. Le proposte sono state condivise nella Rete di quartiere e concordate in collaborazione con alcuni dei soggetti che compongono la RETE DI QUARTIERE CENTRO, in specifico: l’Associazione UNITIXUNIRE, l’Associazione IL CERCHIO DI GESSO, la Parrocchia di Santo Spirito e il Comitatoche riunisce negozianti ed esercizio commerciali di viabassa.Si darà perciò vita a una tredi iniziative, per grandi e piccoli, all’insegna del valore del dono, a servizio alla Comunità.