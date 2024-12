Thesocialpost.it - Arriva lo sgombero, ma la scoperta (extra lusso) nelle case popolari di Caivano lascia di stucco

Bagni in marmo, rubinetti dorati, vasche idromassaggio, divani e letti damascati, pareti attrezzate con smart TV, cucine super moderne, statue e mobili di pregio: queste le immagini degli interni di alcune delle 36sgomberate pochi giorni fa a, in provincia di Napoli. Le abitazioni, secondo le indagini, erano occupate da persone prive di diritto, sia per motivi di reddito sia per legami con la criminalità organizzata, risultando affiliate o vicine alla camorra.Leggi anche: Incidente mortale sulla Amalfitana: Giambattista muore a 15 anniA denunciare la situazione e pubblicare le foto è stato il quotidiano Libero, con un titolo emblematico: “Ledei camorristi rossi”. Tra i dettagli che hanno fatto scalpore, il ritrovamento di una bandiera rossa con falce e martello, un simbolo che contrasta ironicamente con le condizioni degli sgomberati.