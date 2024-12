Game-experience.it - Arcane 2, la recensione

Come si può rendere migliore un prodotto già perfetto con il suo primo capitolo? Onestamente non lo sappiamo, ma il team di Fortiche e Riot Games con questa seconda stagione di2 ci sono riusciti. e alla grande.La suspance e l’hype accumulate in tutti questi anni sono stati ripagate con 9 episodi eccelsi, sia dal punto di vista artistico che narrativo, con una maggiore cura nella regia, come dimostra la ottima gestione degli stacchi tra gli atti.Prima di passare all’analisi, ci permettiamo di dire cherappresenta perfettamente il concetto di trasposizione cinematografica/televisiva di un videogioco. Seppur un gioco possa avere dei termini narrativi fissi, come background di personaggi e ambientazioni ampiamente descritte, il riadattamento a un prodotto audiovisivo è fondamentale, a patto di fare modifiche per poter creare una storia più sensata agli occhi dello spettatore.