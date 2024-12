Amica.it - Alessandro Michele ha creato un look apposta per la figlia di Gwyneth Paltrow

Per partecipare all’annuale Ballo delle Debuttanti a Parigi, Apple Martin ha scelto un abito custom-made Valentino Haute Coutureesclusivamente per lei dal Direttore Creativo.Ladie Chris Martin ha scelto un vestito da sera senza spalline in chiffon plissé di seta, stretto in vita da un maxi fiocco in seta. La realizzazione dell’abito ha richiesto più di 750 ore di lavoro. La mise è stata completata da accessori Valentino Garavani color cielo: un paio di sandali Ladycrush e clutch in tessuto moiré.ha indossato un abito in tulle point d’espirit con pois bianchi e volant della collezione Pavillon Des Folies P/E 2025 di Valentino by. Negli anni diverse celeb hanno partecipato al Ballo delle Debuttanti ma nessuna con un abito custom made di Valentino.