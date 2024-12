Inter-news.it - Zanetti: «Innamorato dell’Inter dal primo giorno. Un valore è essenziale!»

Javierha raccontato cosa abbia significato, per una persona di umili origini come lui, arrivare all’Inter e rendersi protagonista di un percorso leggendario con i colori nerazzurri.IL RACCONTO – Javiersi è pronunciato su vari temi legati all’Inter, al calcio e alla sua esperienza di vita umana a margine del premio “Fair Play Menarini” consegnato a Firenze. Il vicepresidente del club nerazzurro ha posto l’accento su unfondamentale che ne ha accompagnato la crescita nel mondo del calcio: «La cosa più bella è il rispetto da parte di tutti che ho ricevuto quando ho smesso. Paolo Maldini dice che sono stato leale. questa è una cosa che non dimenticherò mai. La nostra era una famiglia umile. In Argentina si sperimentava un periodo difficile, ma noi siamo cresciuti con quei valori che mi hanno accompagnato e mi accompagneranno per tutta la vita».