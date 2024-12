Ilrestodelcarlino.it - Vecchio lavoro addio, la grande fuga. “Ogni anno 2 milioni cambiano vita”

Bologna, 1 dicembre 2024 – È mattina, suona la sveglia e comegiorno da qualche mese Matilde si alza con una strana sensazione addosso: è direttrice marketing di un’azienda farmaceutica, viaggia molto per, guadagna bene ed è professionalmente realizzata. Eppure, qualcosa che non va c’è. Decide di dire basta, di seguire quello che vuole veramente, e si licenzia da unsicuro che aveva sempre amato. Fonda un’agenzia di comunicazione con un socio che ha vissuto un’esperienza simile alla sua, e parallelamente apre “Anacleto blog”, per dare conforto a tutti coloro che decidono di cambiare professione. Questa è la storia di Matilde Gulmanelli, autrice imolese del volume “dal, il fenomeno delle Grandi dimissioni in Italia” (Edizioni), ma potrebbe essere quella di moltissimi italiani: nel periodo successivo alla pandemia, infatti, un’onda crescente di lavoratori ha abbandonato il proprio impiego, seguendo il fenomeno di Great registration osservato per la prima volta negli Stati Uniti da Anthony Klotz, professore di Management alla University College London.