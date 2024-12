Movieplayer.it - Un posto al sole anticipazioni 2 dicembre, Niko e Valeria: scontri e incomprensioni in vista delle festività

Leggi su Movieplayer.it

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda domani alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction. Ecco un'anteprimadella puntata di Unal, in onda lunedì 2su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Rosa difende Pasquale. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con unamozzafiato sul golfo. Riassunto dell'episodio precedente Pasquale, in fuga dopo il ferimento di Don Antoine durante la festa di quartiere, trascina Manuel in un piano rischioso che potrebbe mettere entrambi i ragazzi nei guai. Nel frattempo, Rosa e Damiano sono turbati dalla sparizione .