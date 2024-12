Superguidatv.it - Un passo dal cielo 8 quando in onda: svelata la data e le anticipazioni

Ci sono novità importanti per Undal8.andrà in? E’ finalmente statala. Le nuove puntate ci attendono poco dopo le vacanze di Natale. Ebbene sì, inizieremo il nuovo anno con l’amatissima fiction Rai che sarà pronta a tenerci compagnia nelle fredde serate del mese di gennaio 2025. Ecco tutti i dettagliUndalva in? LaUndalva in? Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello stanno per tornare in tv. Le nuove puntate dell’amatissima fiction Rai ci attendono. Non appena saranno finite le vacanze di Natale, ovvero non appena terminerà il periodo delle Feste natalizie, potremo finalmente guardare le nuove puntate.Stando ai palinsesti Rai, infatti, la prima puntata di Undal8 andrà inil 9 gennaio 2025.