'Speciale Capodanno', doppio appuntamento con Enrico Brignano al teatro Sistina

ROMA – Reduce dal successo de ‘I 7 re di Roma’ in scena aldi Roma (dove vi resterà fino a domenica 1° dicembre per poi toccare successivamente i più prestigiosi palcoscenici italiani)fa un ulteriore regalo alla sua città con la quale vuole festeggiare la fine dell’anno e l’inizio del 2025 all’insegna dell’allegria, dell’ironia e della sua arte. E sarà sempre ila ospitare(prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni), une unicospeciale che andrà in scena il 31 dicembre dalle ore 21.30 (con il brindisi di Mezzanotte) e il 1° gennaio dalle ore 18.Dunque, tra un Re di Roma e l’altro,torna sé stesso e riveste i panni dello showman a tutto tondo per un Capodanno tra divertimento e spensieratezza.