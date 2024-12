Liberoquotidiano.it - Schumacher, l'ignobile ricatto dell'uomo di cui "si fidavano tutti": voleva 15 milioni di euro, finisce malissimo

Una brutta storia, resa ancor più dolorosa dal fatto che di Markus Fritsche si. Si tratta'ex addetto alla sicurezza nello stabilimento Mercedes-Benz di Düsseldorf, il quale nel marzo 2012 ricevette l'incarico dalla famiglia di Michael, per il quale - un anno e mezzo prima del dramma di Meribel - si occupò, ovviamente, di sicurezza. Una sorta di bodyguard e tuttofare. Fritsche, dopo l'incidente sugli sci che ha ridotto l'ex ferrarista al coma, entrò in un contesto privato e delicato. Per otto anni, il 53enne ha avuto accesso privilegiato alle procedure mediche di, che dal giorno'incidente vive protetto dalla moglie Corinna e da una privacy assoluta. Tuttavia, la fiducia riposta in Fritsche si è trasformata in un incubo per la famiglia, portandolo ora a rischiare almeno quattro anni di carcere per tentata estorsione.