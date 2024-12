Quotidiano.net - Sarah Toscano a Sanremo 2025: chi è e perché è fra i Big

fra i Big del Festival di. Per alcuni un’eresia, il dato di fatto è che, seppur compirà 19 anni il 9 gennaio, la giovanissima cantautrice vigevanese ha vinto il talent show Amici di Maria De Filippi. Ergo, difficilmente avrebbe potuto essere inserita fra le Nuove Proposte. Anchedi fatto è molto conosciuta. Altro dato tecnico e concreto fondamentale: ha presentato un brano per entrare in gara fra i Big, mentre non lo ha presentato perGiovani e quindi per le Nuove Proposte. Chi è? Nata a Vigevano, dove la sua famiglia ancora oggi risiede, il 9 gennaio 2006,- il suo nome d’arte oggi è soltanto- ha sempre avuto la passione della musica. Tuttavia, per gran parte della sua vita si è concentrata soprattutto sullo sport.