Sport.quotidiano.net - Risultati e classifica. Sul fondo otto squadre racchiuse in sei punti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si chiude oggi la quindicesima giornata. In campo le seconde in, Spezia e Pisa, rispettivamente a Palermo e in casa contro il Cosenza. Bagarre sul: in seici sono ben. Contestata la Sampdoria di Sottil (nella foto): il tecnico, subentrato a Pirlo, è a sua volta a rischio esonero. "E’ l’ultimo dei miei pensieri. Continuo a lavorare", le sue parole. QUINDICESIMA GIORNATA: Reggiana-Sassuolo 0-2, Brescia-Bari 1-1, Cittadella-Juve Stabia 2-2, Samdporia-Catanzaro 3-3, Sudtitol-Cremonese 0-4, Mantova-Modena 0-0. Oggi: Frosinone-Cesena, Palermo-Spezia, Pisa-Cosenza, Salernitana-Carrarese.: Sassuolo 34; Spezia, Pisa 30; Cremonese 24; Cesena 22; Bari 21; Brescia, Juve Stabia 19; Palermo, Mantova 18; Catanzaro, Sampdoria 17; Modena, Carrarese 16; Cosenza, Reggiana 15; Salernitana, Sudtirol, Cittadella 13; Frosinone 10.