Putin dalle minacce ai missili | Newsweek simula attacco da Londra a Roma

(Adnkronos) –Cosa succederebbe se la Russia usasse armi nucleari contro l’Europa per colpire, Parigi,e Berlino? E se gli Usa colpissero Mosca e Pyongyang? Vladimirminaccia l’Ucraina e i partner occidentali di Kiev con il nuovo missile Oreshnik, l’ultima arma svelata da Mosca. Il rischio di un’escalation nella guerra in corso da oltre 1000 giorni aumenta, mentre il Cremlino rivede la dottrina nucleare e aumenta le opzioni per il ricorso alle armi atomiche: “La Russia si riserva il diritto di utilizzare armi nucleari in caso di aggressione, anche se il nemico utilizza armi convenzionali rappresentando una minaccia cruciale”. Il magazine americanoha delineato uno scenario estremo, ipotizzando le conseguenze di unnucleare russo sulle principali città europee – daa Parigi, da Berlino a Ankara – e degli Stati Uniti.