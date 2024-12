Ilgiorno.it - Prima della Scala da tutto esaurito. Quanto costano i biglietti e chi sono gli ospiti più attesi

Milano, 1 dicembre 2024 – Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'appuntamento musicale e mondano più importante dell'anno a Milano: ladel Teatro alladove il sabato prossimo, 7 dicembre, andrà in scena La forza del destino di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato, e la superstar Anna Netrebko. La Forza del destino è il nono titolo verdiano di Riccardo Chailly allae la sua undicesima inaugurazione di stagione. E questa volta non si preannunciano sorprese come per il concerto dell’inaugurazione dell'anno pucciniano diretto proprio da Chailly saltato per sciopero e sostituito da una esecuzione probabilmente irripetibile di tre star come i Mariangela Sicilia, Anna Netrebko e Jonas Kaufmann l'accompagnamento al pianoforte di James Vaughn.