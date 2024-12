Lanazione.it - Ostacolo Piombino sulla strada della Fabo

Come reagire ad un evento tanto destabilizzante quanto anomalo? La sconfitta in un derby di Montecatini è un qualcosa a cui lanon era obiettivamente più abituata, dato che era reduce da oltre due anni di imbattibilità nelle sfide contro i cugini. Per provare a rialzarsi il calendario mette di fronte agli Herons una formazione contro cui Natali e compagni non hanno un trend positivo: solo una volta (e all’ultimo possesso) in quattro precedenti laè infatti riuscita ad imporsi contro la Solbat, avversario di giornata alle 18 al PalaTagliate di Lucca. Anche in un’annata estremamente positiva per i colori rossoblù come quella passata i tirrenici sono stati l’unica squadra oltre alla Pielle Livorno capace di battere gli Herons sia all’andata che al ritorno in regular season.