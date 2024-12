Mystere porta a Napoli l’atmosfera glamour e cosmopolita dei più celebri dinner show internazionali

Leggi su Ildenaro.it

si prepara a vivere un evento senza precedenti. Giovedì 5 dicembre 2024, ore 21, nella raffinata cornice del Joia, debutta, Luxury, un format innovativo che unisce l’eccellenza dell’arte performativa con l’alta cucina. Realizzato in partnership tra Noir Entertainment e Joia,per la prima volta in Italiadei più, offrendo agli ospiti un’esperienza di intrattenimento di livello mondiale, guidata da Enrico Sarnelli che ne cura la direzione artistica.Un cast di artisti straordinari, selezionati tra i migliori talenti di realtà iconiche come Lío, Theatre Dubai e Billionaire. Cantanti e ballerini di fama internazionale trasformeranno il momento culinario in uno spettacolo che promette di lasciare il pubblico esterefatto.