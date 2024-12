Marotta non chiude a Donnarumma e Verratti | Stiamo monitorando ma…

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Pochi minuti prima dell’inizio di Fiorentina-Inter, Beppeè intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell’amministratore delegato nerazzurro:Sulla partita:“Non si può parlare di una partita scudetto, ma sarà un match dove emergeranno valori importanti. I punti in palio sono fondamentali ed è un test significativo contro una squadra che occupa il secondo posto in classifica. Anche noiaffrontando alcune assenze pesanti per infortunio.”: “Monitoriamo ma non ci sono trattative”Sul mercato e le voci su:“Accostamenti del genere sono ormai normali per i grandi club, specie per giocatori in scadenza di contratto. Al momento, però, abbiamo una rosa competitiva e non sentiamo l’urgenza di intervenire. La nostra attività di mercato prevede sempre monitoraggi, ma non ci sono trattative in corso.