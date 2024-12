Ilfattoquotidiano.it - Mamma tiene la figlia di tre anni nascosta in un cassettone sotto al letto, le parole della polizia: “Siamo scossi, leggere le prove è stato straziante”

È una storia drammatica quella raccontata dai media britci a proposito di unache ha tenuto laper trein unal. La donna, la cui identità non può essere resa nota per motivi legali, ha nascosto la nascitaalla famiglia e agli amici.Nata nel 2020 con il labbro leporino, la bimba sarebbe venuta al mondo con un parto in casa.a Cheshire, Regno Unito. L’esistenzapiccola è stata scoperta dal compagno, nel 2023: l’uomo ha sentito un rumore che gli ha ricordato il pianto di un bambino e ha pensato di tornare a casa quando la compagna se ne fosse andata, per essere libero di visionare il piano superiore, cosa che raramente gli era consentita: in questo modo, ha trovato la bambina di quasi train terribili condizioni.