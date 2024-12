Quifinanza.it - La guardia di finanza prende di mira influencer e Pos, 33% di controlli in più

Tra giugno e ottobre del 2024 ladiha concentrato le proprie operazioni su tre ambiti precisi, per aumentare il numero diverso i soggetti più propensi all’evasione fiscale. I Pos, i dispositivi con cui vengono eseguiti i pagamenti elettronici, sono stati i più controllati in assoluto.Al secondo posto, le fiamme gialle hanno prestato particolare attenzione ai digital content creator, i cosiddetti, che spesso agiscono ancora in una zona grigia della fiscalità anche per l’assenza di un codice Ateco dedicato, situazione che verrà risolta nel 2025. Infine, più pressione anche sui cosiddetti inerti, i contribuenti che hanno ricevuto una richiesta di adempimento a cui non hanno mai risposto.La stretta delladisul PosI dati sulle operazioni delladitra giugno e ottobre 2024 hanno evidenziato una maggiore attenzione delle fiamme gialle anche nei confronti dei metodi di pagamento elettronico.