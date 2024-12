Metropolitanmagazine.it - La French di Byron Parfums, analisi e recensione della fragranza

La– Lanciata nel 2024, è una referenza del brand francesedistribuito in Italia da Essenses..Il brandnasce nel 2017.Le sue creazioni incarnano perfettamente ciò che LARCHITECT aveva sognato: profumi che si presentano come alchimia di composizioni, eccellenza nella ricerca di materie prime e armonia di profumi e colori. Il tutto senza mai dimenticare il mondo che lo aveva ispirato.A partire dai nomi delle collezioni e delle fragranze fino al designbottiglia di profumo, l’ispirazione data dalla cultura street e underground è precisa. Narcotique, Mula Mula, The Chronic e altri ancora sono i nomi delle creazioni del brand. Non sono solo nomi sono termini specifici.Con Mula Mula, ad esempio, si indicano quei soldi derivanti da traffici illeciti.