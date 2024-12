Lettera43.it - Kallas e Costa a Kyiv nel primo giorno del mandato: «Pieno sostegno dall’Ue»

Il nuovo presidente del Consiglio europeo, Antonio, e la neo-Alta rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja, insieme con la nuova Commissaria all’Allargamento Marta Kos, sono in visita aper un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si tratta di una visita dal forte valore simbolico, in quanto avviene neldi lavoro della nuova Commissione Europea.Kajae António(Getty Images).: «Siamo qui insieme per dimostrare spirito di unit໫Nelin carica siamo qui per dare un messaggio: siamo dalla parte dell’Ucraina, militarmente, finanziariamente e politicamente come dal», ha dichiarato. «Penso che sia molto importante venire qui e iniziare il nostroin Ucraina, sia il Presidente del Consiglio Europeo che l’Alta Rappresentante, insieme alla Commissaria per l’allargamento», ha affermato l’ex premier estone