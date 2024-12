Inter-news.it - Inzaghi convoca due giovani Primavera contro la Fiorentina. Un esordio!

La sfidala, in programma domani alle 18:00, vedrà l’Inter affrontare un’importante emergenza di organico. Diverse saranno le assenze per infortunio, motivo per cui Simoneha dato l’opportunità a duedi aggregarsi al gruppo in vista di questa sfida di campionato. EMERGENZA – In vista di-Inter in programma questa sera alle 18. Oltre agli indisponibili di lunga data come Benjamin Pavard, Simonedovrà fare a meno anche di Francesco Acerbi, Carlos Augusto e del terzo portiere Filippo Di Gennaro, quest’ultimo fermato da un infortunio che richiederà un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Una situazione complessa che ha costretto il tecnico nerazzurro a pescare dallaper completare la rosa. Per sopperire alle assenze,hato dueclasse 2005: Alessandro Calligaris e Mike Aidoo, entrambi punti di forza dellaallenata da Paolo Zanchetta.